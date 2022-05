Via le mascherine al chiuso, ma i termolesi le indossano ancora per la spesa

TERMOLI. “Ti conosco, mascherina” è uno dei film di Eduardo De Filippo e, successivamente, il verso di una canzone dei Litfiba e, da qualche anno, uno dei versi più conosciuti al mondo a causa della pandemia. Dal 1 maggio, tuttavia, qualcosa è iniziato a cambiare grazie alla possibilità di abbandonare le mascherine in alcuni luoghi.

A poco meno di una settimana dal protocollo che consente di non indossare più le mascherine all’interno dei supermercati, i termolesi hanno reagito in maniera differente. C’è chi continua ad indossarla mentre fa la spesa “perché ormai non riesco a farne a meno, mi sento più sicura”. Ad incidere molto sulle difficoltà di abbandonare le mascherine sono un insieme di fattori: “È un’abitudine e ormai senza mi sentirei nuda”. E ancora: “Non credo che l’emergenza possa cessare in 24 ore per cui continuerò ad indossarla in luoghi chiusi e all’aperto laddove ci fosse affollamento”.

D’altro canto, sono diversi i termolesi che ne hanno approfittato per mostrare nuovamente il proprio volto, magari accompagnato da rossetti dai colori forti: “Ero l’unico senza mascherina e mi sentivo osservato. Facce interdette, coperte e un po’ minacciose che mi osservavano. Quelle espressioni non hanno presso”, commenta un acquirente.

“Sono andata a fare la spesa senza mascherina per la prima volta in due anni – commenta una termolese – Ero l’unica senza mascherina e la commessa è rimasta piacevolmente colpita confessandomi che anche lei rinuncerebbe volentieri alla mascherina, ma non può”.

Discorso diverso per chi, invece, lavora nei supermercati e nei negozi. Molte aziende, infatti, hanno emanato delle disposizioni che “obbligano di indossare ancora le mascherine”, come commenta una commessa di un centro commerciale.

Al di là di tutto, ognuno di noi ne conserva almeno una in auto, magari appesa allo specchietto retrovisore, in borsa o nelle tasche delle giacche pesanti.