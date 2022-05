Partiti i lavori di riqualificazione presso l’area verde di via Germania

TERMOLI. Partiti i lavori di riqualificazione presso l’area verde di via Germania, nel quartiere Sant’Alfonso.

In una mattinata di pioggia, molto lontana dal solito clima primaverile a cui ci stiamo lentamente abituando, ci siamo imbattuti nei primi lavori di riqualificazione del parco giochi di via Germania, nel quartiere Sant’Alfonso. È stata rimossa una delle altalene presenti sul parchetto. Il suddetto gioco è stato rimosso perché recentemente rotto, ma verrà risistemato e ripristinato nei prossimi giorni.

I lavori di riqualificazione vedranno non soltanto un miglioramento dell’area verde, ma anche un’aggiunta di giochi per bambini e una sistemazione dei giochi già presenti nell’area, dato che comunque il parchetto è una delle zone più frequentate della città.

Il parchetto di via Germania è un punto di riferimento per molte famiglie, che ogni giorno portano i loro bambini a divertirsi all’aria aperta e a giocare -in particolare nel primo pomeriggio- dove l’area verde si popola di tanta gioia e tante risate dei più piccini. Altri lavori di riqualificazione sono già cominciati in viale d’Italia, dove sarà presente in futuro anche un'area dog park. Il dirigente del settore ai lavori pubblici, Gianfranco Bove darà ulteriori notizie sui lavori di riqualificazione nei prossimi giorni.

Ricordiamo che i giochi già presenti su parco giochi di via Germania furono sistemati dall’associazione il “Mosaico” e dal suo presidente Enrico Miele, durante l’amministrazione Sbrocca.

