Esperti in acustica ed elettronica al rapporto, Campomarino cerca specialisti

CAMPOMARINO. Nuovo avviso pubblico del sindaco, il testo.

Il sindaco

RENDE NOTO

che il Comune di Campomarino intende procedere la nomina della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il triennio 2022-2024.

Al fine di nominare i membri esperti in elettrotecnica e acustica, nonché i loro supplenti, si invitano i professionisti interessati, muniti delle abilitazioni prescritte, a voler comunicare la propria disponibilità a questo Ente.

La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di quello in acustica o di altro componente tecnico aggregato è compiuta tra professionisti aventi iscrizione ai relativi Albi o Ordini.

La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta anche digitalmente, dovrà essere corredata:

a) da curriculum vitae (dal quale si evinca in modo chiaro l'abilitazione in materia di acustica ed elettronica e l'esperienza maturata);

b) da apposita dichiarazione, resa nelle forme descritte dal DPR 445/2001, di insussistenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico previste dall'art. 10 del D.Lgs 235/2012.

c) La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec entro il giorno

20 MAGGIO 2022, ore 13.00 all'indirizzo di posta certificata urp@pec.comunecampomarino.it ;

La prestazione oggetto dell'incarico consiste nell'esercizio di tutte le funzioni e dei compiti attribuiti agli esperti per adempiere ai compiti ed alle verifiche necessarie per il rilascio della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. Per l'apertura di locali/impianti di pubblico spettacolo in occasione di pubblici trattenimenti temporanei con o senza spettacoli viaggianti e manifestazioni di vario genere. I componenti nominati dovranno partecipare alle commissioni di vigilanza previste dagli art. 141 e 141 bis del R.D. n. 635/1940, per ogni intervento che si renderà necessario ai fini del collaudo previsto per legge per le strutture di pubblico spettacolo o per gli impianti sportivi. Il professionista dovrà rendersi disponibile, se richiesto, ad effettuare rilievi tecnici contestuali all'evento oggetto di esame.

I componenti della Commissione dovranno astenersi dal partecipare alle riunioni della stessa Commissione in caso di progettazione, direzione dei lavori o qualsiasi altra attività professionale inerente l'attività in corso di valutazione da parte della Commissione.

L'incarico sarà formalizzato con decreto di nomina del Sindaco e avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina. Agli esperti nominati sarà corrisposta un gettone di presenza, determinato sulla base di specifica deliberazione della Giunta comunale (art. 10 del T.U. compilativo r ricognitivo nel tempo vigente, per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Campomarino e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.campomarino.cb.it, nelle sezioni “Eventi e News” e “Concorsi”.

Il presente avviso non è impegnativo per l'Amministrazione comunale che, al riguardo, si riserva ogni facoltà, ivi compresa la revoca, la modifica, la sospensione o la non assegnazione dell'incarico, la proroga o la riapertura dei termini di scadenza del presente atto senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso in questione implica l'accettazione incondizionata delle nonne e delle disposizioni in esso contenute. I partecipanti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura ai sensi e con le modalità della normativa vigente. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Tutte le informazioni sul sito del comune di Campomarino.