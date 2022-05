Incivile e pure imbranato, fallisce il lancio del sacchetto dal balcone

TERMOLI. Siamo al colmo. Fallito un lancio di immondizia da via Mario Milano. Il sacchetto si è incastrato tra i fili elettrici, lo sventurato residente, che troppa fatica avrebbe dovuto fare per scendere dalla sua abitazione e conferire l’immondizia in modo lecito, è stato bocciato sia come cittadino, visto lo scarsissimo senso civico, ma anche come novello atleta in questo sport che sta raggiungendo vette di popolarità, pari all’altezza del palazzo da cui l’ha tentato, almeno.

Siamo veramente alla frutta, se c’è chi pensa, in pieno centro, di disfarsene così dei rifiuti.

Occorrerebbe tornare indietro all’educazione civica della scuola primaria.

Notata questa anomalia, chiamiamola pure così, la Rieco Sud ha allertato le Guardie ecologiche Congeav, che hanno recuperato il sacchetto e una volta portato, è stato aperto ed esaminato per risalire all’incivile di turno.

