Padel che passione, chi prende in gestione il nuovo impianto a Campomarino?

CAMPOMARINO. Tutti pazzi per il padel, si spera, anzi, lo sperano a Campomarino, dove l’amministrazione Silvestri punta molto sulla struttura di via dei Ciclamini, in corso di realizzazione. Una delle discipline emergenti, che attrae sempre un numero maggiore di appassionati. Per questo, è intendimento dell’Amministrazione, procedere all’affidamento in gestione della struttura sportiva Campo di Padel sita in via dei Ciclamini per la durata di due anni” in conformità al Capitolato d'oneri quivi allegato per farne parte integrante e sostanziale (approvato con D.G.C. n° 49 del 28-04-2022), predisposto dall'Ufficio Tecnico, per la gestione della struttura sportiva Campo di Padel sita in via dei Ciclamini per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della struttura, e per un importo annuale di 2mila euro, il tutto secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi.

La gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale comprende l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto di erogare servizi, diffondere la pratica e la cultura sportiva con particolare riferimento ai giovani, ai soggetti diversamente abili e agli anziani, di funzionare in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L’affidamento della gestione avviene in via preferenziale a Società sportive, Federazioni, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva che praticano la disciplina sportiva cui l’impianto è destinato che operano nel territorio dell’Ente affidatario secondo il seguente criterio territoriale: Comune, Provincia, Regione. I criteri di affidamento della gestione dell’impianto e le norme trovano riscontro nel Regolamento consiliare e nella Legge Regionale sopra citati. Il soggetto risultato affidatario dovrà stipulare con il Comune apposita convenzione che stabilisce le modalità di gestione dell’impianto, le responsabilità, l’uso, le pulizie, la custodia.