Una sola assunzione non basta, avanti sempre a singhiozzo sull'Emodinamica

TERMOLI. Due guasti nel giro di poche settimane hanno influito ancora di più sul calendario dell'operatività e reperibilità nell'ambito del servizio di emodinamica.

L'ultimo ha riguardato il "Poligrafo", ma non viene risolta nemmeno con l'ultima assunzione la carenza grave di cardiologi e infermieri emodinamisti all'ospedale San Timoteo, come mette per iscritto, ancora una volta, il direttore Erminio Calgione.

Nella prima metà di maggio, oltre ai turni a cavallo della festa del lavoro, altri 9 i turni inattivi resi noti e inviati ai vertici Asrem. Parliamo di alcuni già maturati, nelle giornate del 3, 4 e 5. Il quarto è stato ieri sera, dalle 14 alle 20. Questa sera, poi, nuovo stop dalle 20 alle 8 di domenica. Turno sospeso anche dalle 14 di lunedì alle 8 di martedì 10 maggio; dalle 8 di mercoledì 11 alle 8 del giorno successivo. Stop dalle 14 di venerdì alle 20 dello stesso giorno e infine dalle 20 di sabato alle 8 di domenica 15 maggio.