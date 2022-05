«Servono scarpe estive a 250 orfani ucraini», l'appello di Dagmara

TERMOLI. Servono nuovi aiuti ai bambini e ragazzi orfani dell’Ucraina. L’appello è stato lanciato sui social dall’associazione Apolonia, grazie alla sensibilità della sua presidente, Dagmara Sobolewska, che da subito si è attivata appena iniziata l’invasione russa.

«Cari amici, "Apolonia" di Termoli dopo numerosi aiuti per il popolo Ucraino, continua ad aiutare con ulteriori beni. La missione non finisce qui... 250 orfani ucraini, ospiti nella città di Ustka, hanno bisogno di scarpe estive. Vi chiediamo gentilmente di appoggiarci in questa missione acquistando delle scarpe estive attraverso un bonifico bancario o pagamento Paypal.

Bonifico bancario: causale, scarpe bambini ucraini. IBAN: PL 5010 9020 9500 0000 0119 9794 05 Sebastian Grzyb WBKPPLPP.

Pagamento Paypal sebastianc,r7mHegmail.com

«Miei cari amici, so benissimo che mi aiutate da più di 70 giorni aiutando un popolo ucraino. La politica non capisco e non capirò, ma i più bisognosi continuano a soffrire. Vi posso chiedere solo la condivisione del post con gli estremi di pagamento per poter donare anche piccola cifra. Si può fare un bonifico bancario o pagamento attraverso PayPal: sebastiangrzyb@gmail.com Il titolare della fabbrica polacca ci consegnerà i sandali. Abbiamo bisogno di acquistare 250 paia per gli orfani ucraini. Grazie per la vostra disponibilità, in più chiedo scusa per la mia invadenza. Magari, questo messaggio di aiuto diventa virale e contagia di positività e ottimismo per un domani migliore. Grazie di cuore».

Galleria fotografica