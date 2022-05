Turismo accessibile, Manzo: «Un Molise per tutti sarà un Molise più bello!»

TERMOLI. Turismo accessibile, i Comuni costieri partecipano al bando regionale e la consigliera del Movimento 5 Stelle, Patrizia Manzo, sottolinea quanto importante sarà questa novità.

«Ciò che solo un anno fa poteva sembrare un miraggio, oggi sta diventando una realtà, che parla il linguaggio dell’inclusività.

Quante volte abbiamo ascoltato promesse che non si sono mai concretizzate? E quante volte i più fragili sono stati trasformati in meccanismi di un ingranaggio utile a ridosso delle scadenze elettorali? Il faro su questioni dirimenti, come l’inclusione, è stato acceso ad intermittenza, invece di illuminare costantemente l’agenda politica.

Il progetto Felicemente abile, che ha garantito il diritto allo svago a tanti bimbi privati di quel piacere, ha ispirato una mia mozione sul turismo accessibile, depositata ad agosto scorso. Una proposta votata all’unanimità dal Consiglio regionale. Ma, come ho spiegato un anno fa, non ritengo che l’argomento sia da sminuire come strumentale tornaconto elettorale. Né deve avere colore politico.

Il tema non era mai stato trattato dalla politica regionale prima d’allora. Ed ha dietro un mondo così vasto, così rilevante per le vite di migliaia di persone, da meritare non solo attenzione, ma concretezza. C’era e ci sarà sempre più bisogno di progetti reali, da portare ad attuazione.

La politica non deve limitarsi ad agevolare simili battaglie per i diritti, ma deve investire tutte le energie affinché quei diritti trovino piena realizzazione. Per troppo tempo la distanza tra bisogni e capacità di dare risposte è stata siderale.

“Turismo accessibile” significa che ogni individuo ha il sacrosanto diritto di fruire dell’offerta turistica, in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi adeguati ai suoi bisogni.

Fare un’escursione, andare in spiaggia, fare un bagno o giocare con la sabbia sono momenti di normalità per chiunque tranne per chi ha bisogni speciali. Almeno fino ad oggi.

Questa volta, dopo l’approvazione in Consiglio, il Governo regionale ha dato forma e sostanza all’impegno. I comuni del litorale molisano hanno fatto rete, partecipando al bando dedicato al turismo accessibile.

Un passo in avanti, che ho avvertito il dovere di portare finalmente in consiglio regionale, sulla strada dell’inclusione, dell’accessibilità, delle identiche opportunità e possibilità lavorative. Ma quella strada, verso un Molise pienamente inclusivo, è ancora lunga. Lo hanno sottolineato anche i miei colleghi Angelo Primiani e Valerio Fontana nell’incontro sul turismo accessibile organizzato dal Gal Molise.

Per questo, non bisogna fermarsi qui ma continuare con questa convinzione: un Molise per TUTTI sarà un Molise più bello!».