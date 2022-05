San Nicola, modificato il programma delle celebrazioni

PETACCIATO. Viste le condizione meteo avverse, la messa alla tomba di san Nicola per le 18.30 è ANNULLATA.

La messa sarà celebrata alle ore 18.00 nella chiesa di san Rocco.

Successivamente, meteo permettendo, la statua del santo sarà portata al trionfo in piazza P.Pio.

Per domenica 8 maggio resta fissato il programma, tempo permettendo: ore 10.30 messa al trionfo (piazza padre Pio) a seguire la processione.

La festa di san Nicola rinviata a sabato e domenica 14 e 15 maggio. Le condizioni meteo non permettono di fare una bella festa in onore di san Nicola, la messa alla tomba e l’accoglienza al trionfo in piazza padre Pio. La festa pertanto è rinviata con lo stesso programma a sabato prossimo 14 maggio e a domenica 15 maggio. Grazie per la collaborazione e la pazienza!

Grazie a tutti della collaborazione.

