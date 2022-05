‘Maria la straordinaria ordinarietà’: sabato e domenica riflessioni e preghiere

TERMOLI. Il Gruppo Promozione Donne di Termoli organizza due giorni d’incontri di riflessioni e preghiere un appuntamento per donne, uomini e famiglie. Le due giornate avranno il seguente svolgimento: Sabato 7 Maggio alle ore 19,00 presso la Chiesa S.S.Pietro e Paolo Apostoli nella sede provvisoria di Via Volturno, in preparazione della festa della Mamma, riflessioni e preghiera sul tema “Maria: la straordinaria ordinarietà“ Natuzza Evolo “Il miracolo di una vita – Domenica 8 Maggio ore 16,00 presso la Parrocchia Sacro Cuore in via America incontro con Fortunata Nicolace nipote della “Serva di Dio“ Natuzza Evolo dal tema “ Vi racconto mia Nonna . Introduce e modera il dibattito la Dott.ssa Iammarino Antonella fondatrice della rivista “ Il Colibri“ segue la Santa Messa animata dal Gruppo Promozione Donna.