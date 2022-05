Bancarelle nel pantano a causa della pioggia alla fiera in piazza del Papa

TERMOLI. Temperature in ribasso, pioggia e vento. Ennesima fiera mensile in piazza del Papa avversata dal maltempo e sembra davvero una maledizione per gli ambulanti, che negli ultimi anni anche a causa del Covid ne hanno passate di tutti i colori.

«Oggi oltre al danno la beffa, i visitatori sono stati chiaramente allontanati dal maltempo, ma noi siamo rimasti in un pantano d'acqua, per colpa dei tombini pieni, intasati di melma».

A parlare è il rappresentante di categoria, Angelo Gioia, che ha manifestato a nome dei colleghi ambulanti il disappunto a riguardo.

Verso la fine della mattinata anche l’assessore Giuseppe Mottola, che detiene la delega alle Attività produttive (quindi comprensiva del commercio) si è recato sul posto per controllare la situazione e si è assunto l’impegno con gli ambulanti di riferire in amministrazione per assicurare un intervento tempestivo di manutenzione dei tombini, così da evitare in futuro simili circostanze disagevoli.

