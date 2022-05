Ultimatum al Governo: entro 15 giorni segnali concreti, altrimenti pescherecci fermi

TERMOLI. L’ennesima lista della spesa, quella delle marinerie alle istituzioni e un tempo limite: 15 giorni. Se non arriveranno risposte, sarà serrata, anzi fermata agli ormeggi delle imbarcazioni e licenziamenti degli equipaggi.

La battaglia di sopravvivenza del comparto ittico ha vissuto oggi a Pescara, presso l’Aurum, l’ennesima assemblea, a cui hanno partecipato la gran parte delle marinerie.

Parliamo di oltre 32mila imbarcati e 14rnila imbarcazioni.

A coordinare l'assemblea sono stati il presidente delle marinerie Italiane Francesco Calderoni e il presidente dell'associazione armatori di Pescara Francesco Scordella, nonché il presidente della Marineria di Trani Nicola Tedeschi.

II settore è al collasso, tante le problematiche di cui si elencano solo quelle pia urgenti cui trovare soluzioni nel giro di pochi giorni, altrimenti si procederà allo stop, con conseguenze drammatiche dal punto di vista occupazionale.

Queste le principali problematiche: caro gasolio che rende oggi impossibile portare avanti l'attività, mancata cassa integrazione per gli imbarcati, mancato pagamento del fermo biologico 2021, aiuti promessi durante la pandemia per far fronte alla crisi conseguenze, mancata erogazione del credito di imposta: aiuti mai arrivati.

Queste le richieste: costo del gasolio massimo di 0,50 centesimi, fermo biologico facoltativo di emergenza, attivazione della cassa integrazione straordinaria e retroattiva dal primo gennaio 2022 per gli imbarcati, blocco dei mutui per un anno per armatori e marittimi.

Se entro 15 giorni dal Governo non dovessero arrivare le risposte chieste, le marinerie procederanno, come detto, allo stop totale e definitivo dell'attività e ai licenziamenti.