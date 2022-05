Anagrafe e doppio cognome ai figli

La sentenza della Corte costituzionale sul doppio cognome ai figli creerà problemi. Fino ad oggi, i nati nel matrimonio assumevano - in automatico - quello paterno; o, se i coniugi l'avessero deciso, quello di entrambi. Ma non avrebbero potuto prendere quello della madre (salvo che per i figli naturali). Dopo l'ultimissima sentenza il figlio avrà il doppio cognome, salvo che i genitori decidano solo per quello del padre o per quello della madre. Ma, nel primo caso, cosa succederà alla seconda generazione, quando due persone - con doppio cognome - avranno un figlio? Ne erediteranno 4 che, nella generazione successiva, diventerebbero 8, 16 e così via? Quindi bisognerà scegliere tra i 4 nonni: due saranno tramandati e due no? Prima della novità c'era una finezza psicologica. La madre ha un rapporto viscerale con la prole che prosegue per tutta la vita. Il padre no. Attribuire a quest'ultimo il cognome del figlio creava un legame giuridico surrogante tale inferiore carica emotiva, responsabilizzando il genitore. In definitiva, la sentenza metteva papà e mamma di fronte a scelte difficili per le tante implicazioni che avrebbero potuto derivarne.

Gli Uffici demografici del Comune di Genova furono i primi a rilasciare una carta di identità ad un bambino di 5 anni i cui genitori – di comune accordo – avevano deciso di conferirgli un doppio cognome. L’ente potè procedere in grazia della sentenza n. 286/2016 della Corte costituzionale che aveva già riconosciuto tale diritto, permettendo di applicare – sia pure parzialmente – il principio di uguaglianza morale e giuridica di una coppia. Ma il primo tentativo di normare l’argomento fu dato dall’ordinanza n. 176/1988 che, espressamente, riconosceva la possibilità (peraltro consentanea all’evoluzione della coscienza sociale) di sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia, costituita dal matrimonio, con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi, conciliando i due principi sanciti dall’art. 29 Cost., anziché avvalersi dell’autorizzazione a limitare l’uno in funzione dell’altro. Con ancora maggiore fermezza, la sentenza n. 61/2006 sottolineava l’incompatibilità della norma con i valori costituzionali dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome veniva definito "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, che affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna". Ciò nonostante, la questione veniva ritenuta riservata alla discrezionalità del legislatore.

All’epoca il disegno fu presentato dal Pd, ma la novità fu avversata dal Cdx in nome della salvaguardia di una visione più tradizionale. In sostanza questa facoltà cominciò ad essere sdoganata, ma valeva unicamente per i bimbi nati e per quelli adottati dopo la pronuncia dei Giudici. Con la circolare n. 1/2017 il Ministero dell’Interno intervenne per risolvere i problemi: non è possibile dare al figlio il cognome della sola madre; la pronuncia consente di attribuire solo il doppio cognome (e sempre che vi sia il consenso di ambo i genitori). È possibile sia che questi provenga da una coppia sposata legittimamente che da una di fatto. Il doppio cognome poteva essere attribuito, al momento della nascita, persino con l’accordo verbale tra i genitori; sarebbe stata sufficiente la sola dichiarazione del padre di voler affiancare al suo il cognome della madre, riportato necessariamente dopo quello del padre. La scelta doveva essere fatta al momento della registrazione della nascita in Comune, precludendo la possibilità successivamente. Naturalmente una circolare non avrebbe potuto sanare i dubbi, non precisando come occorreva regolarsi nel caso di più fratelli, che avrebbero portato cognomi diversi. Nel 2017 la Cassazione sancì la possibilità di attribuire il doppio cognome, di due donne, quando il bimbo fosse nato da una fecondazione eterologa. La circolare non parlava della possibilità di conferire il solo cognome della mamma, anche in presenza di un ‘partner’, e manco chiariva quali e quanti “pezzi” del cognome multiplo fossero trasmissibili ai figli dei figli e nelle successive catene ereditarie. Insomma, Cassazione o meno, sarebbe opportuno evitare quelle lunghissime attribuzioni di cognomi in uso - ancora oggi - in terra di Spagna.

Claudio de Luca