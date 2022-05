La "Marcia bianca" per Sonia Di Pinto

In Lussemburgo

In Lussemburgo lun 09 maggio 2022

PETACCIATO. Un corteo silenzioso, una Marcia bianca, composto da 72 persone, la gran parte che indossavano la t-shirt con impressa e stampata la foto del volto di Sonia Di PInto.

Avevano in mano un palloncino bianco, che hanno poi liberato nel cielo, come ad accompagnare l'anima candida, una martire innocente, come l'ha definita il vescovo Gianfranco De Luca nell'omelia funebre di sabato 23 aprile a Petacciato.

Un omaggio a 3 settimane dall’omicidio della 46enne di Petacciato, aggredita, rapinata e uccisa da due banditi, nella notte di Pasqua, con la complicità di un suo collega di lavoro, nella pizzeria-ristorante in avenue Kennedy nel quartiere Kirchberg.

A lanciare l’iniziativa sui social era stata una sua amica e collega Maaryne.

Manifestazione partita ieri pomeriggio alle 14.30 dal parcheggio Glacis e conclusa nel parco,