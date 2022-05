Anci Molise, novità per enti in materia di appalti e anticorruzione

CAMPOBASSO. Nuova comunicazione di Anci Molise per quanto concerne il Pnrr 2 (dl 36/2022) in materia di appalti, anticorruzione e P.I.A.O.

“Si comunica quanto segue.

Sulla G.U, Serie n. 100 del 30-04-2022, il d.l. n. 36 del 30 aprile 2022, concernente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” c.d. PNRR-2, in vigore dalla data successiva a quella della sua pubblicazione.

Di seguito le novità di maggior interesse per gli Enti Locali in materia di anticorruzione, contratti pubblici e P.I.A.O.





Art. 4 – Aggiornamento dei codici di comportamento.

Entro il 31 dicembre 2022 le amministrazioni dovranno provvedere a integrare il codice di comportamento di un’apposita sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici anche al fine di tutelare l’immagine della PA.

Inoltre, le PA dovranno prevedere lo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell’etica pubblica e comportamento etico di durata e intensità proporzionale al grado di responsabilità.

Art. 7 – Misure urgenti per l’attuazione del PNRR

L’adozione del P.I.A.O., di cui ex art. 6-bis d.l. 80/2021, slitta dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022.

Art. 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere

Ai fini della riduzione della garanzia provvisoria, di cui ex art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016, è stato previsto che nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le altre ipotesi previste dal medesimo articolo, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del d.lgs. 198/2006.

La certificazione della parità di genere sarà, inoltre, considerata fra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte, di cui ex art. 95, codice dei contratti, e indicati dalle SA nel bando di gara, avviso o invito”.