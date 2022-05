Molisani a Ravenna, a tavola coi piatti tipici

RAVENNA. Si rinnova la tradizione del ritrovo e del pranzo insieme in quel di Ravenna per i tanti molisani “emigrati” nella cittadina romagnola. Si tratta di un gruppo che da anni porta avanti iniziative e percorsi per far conoscere il Molise. Quest’anno Felicetta Del Re, una volontaria originaria di Petacciato, ha realizzato un menù interamente basato su ricette e piatti del Molise. Al termine del pranzo i partecipanti si sono dilettati con la tombola geografica del Molise, una delle iniziative dell’Assessorato regionale al Turismo, dove ogni cartella corrisponde a uno comune molisano.

Il pranzo ha visto quali ospiti l’ex assessore al Comune di Ravenna, Massimo Cameliani e il dirigente Acli dell’Emilia Romagna, Walter Raspa.

Far conoscere il Molise, le sue tradizioni e la sua cultura, partendo dal cibo. I molisani residenti a Ravenna hanno fatto di questo appuntamento annuale un vero e proprio rito nel quale ribadire con orgoglio le proprie origini e far conoscere quel Molise che per tanti, forse troppi, non esiste.

Il sindaco di Petacciato ha voluto partecipare a questo evento con un messaggio di ringraziamento e con un plauso per la lodevole iniziativa. E proprio forse incuriositi dal mito di questa regione che “non esiste”, ma che sforna cibo di qualità eccellente, un gruppo di cicloturisti dell’Acli Santo Stefano hanno programmato nel prossimo mese di giugno di effettuare un giro in bici del Molise.