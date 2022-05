Gas, i principali giacimenti italiani lungo il medio Adriatico

A causa della guerra in Ucraina si discute molto di importazione del gas e di aumento dei prezzi delle materie prime. Con la primavera alle porte e le riserve di gas stoccate, al momento un’interruzione del flusso di gas da parte della Russia non dovrebbe creare problemi. Le attuali scorte dovrebbero essere in grado di coprire la domanda interna per i prossimi mesi; ma questo scenario potrebbe cambiare con l’arrivo dell’autunno. Il gas russo ci arriva, tramite l'Austria, da Tarvisio (Udine), un impianto di compressione che riceve, giornalmente, circa il 30% del gas utilizzato dagli Italiani. Per il momento i flussi sono costanti, 80 milioni di m.c./die.

La struttura ha il compito di dare al gas la forza e la spinta necessarie per immettersi lungo la rete dei metanodotti collegata con altri punti di entrata situati in corrispondenza dei metanodotti di Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo, Gela e Melendugno e dei centri di rigassificazione del gas naturale liquefatto a Panigaglia, Rovigo e Livorno. Una volta che il gas è stato acquistato dagli 'shipper', viene immesso nella rete e trasportato da Snam fino ai punti di consegna del gas (Pdc). Da questo punto in poi sono i distributori locali che lo trasportano per la consegna tramite le reti di distribuzione. L' infrastruttura garantisce pure il flusso inverso, ovvero l’impiego dei condotti già esistenti per riuscire ad esportarlo, garantendo così alle Aziende italiane la possibilità di intervenire rapidamente nei territori d'oltralpe nei casi in cui i depositi fossero più pieni del solito.

Da Tarvisio passa il 100% dell'oro azzurro ricevuto da Mosca. Proprio il Friuli, insieme col Veneto, potrebbe ovviare al possibile stop dell'arrivo del gas russo. Però occorre fare alcuni studi per verificare se vi siano strutture geologiche in grado di contenere il gas. In questo senso l'area pedemontana è già stata ispezionata. Nel piano del Governo per la transizione ecologica delle zone idonee, alcuni tratti del Nordest rientrano nella fascia verde, come tali soggetti ad analisi per appurare la presenza di fonti energetiche. È stato sottolineato che potremmo abbandonare completamente la dipendenza dai Russi nell'arco di 24-36 mesi. Nel frattempo, nel Tarvisiano, dove si trova la centrale di compressione di Malborghetto Valbruna, il flusso del gas russo non si è mai fermato (ed in alcuni casi è addirittura aumentato). Segno che al momento non esiste una vera emergenza energetica.

Secondo il Mise, nel 2021 l’Italia ha estratto 3,34 miliardi di mc di gas naturale quando il consumo annuale è pari a 76,1 miliardi. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee sottolinea che i principali giacimenti si trovano nel Mar Adriatico, in particolar modo nelle acque che bagnano le coste dell’Emilia-Romagna, delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise.

Nel citato mare potrebbero essere rimesse in moto circa 50 piattaforme, pronte a fornire circa 3 miliardi di mc di gas all’anno. Altri giacimenti sono localizzati nel Canale di Sicilia. Inoltre vi sono importanti riserve sotto il Mar Ionio e nelle acque a N-O della Sardegna. L’uso di questi giacimenti potrebbe portare in breve tempo la produzione interna di gas a più di 5 miliardi di mc estratti. Il Mise stima che, nel sottosuolo italiano, ci sarebbero 350 miliardi di mc di gas naturale, tra riserve confermate e potenziali giacimenti. Il dato certo oscilla tra i 70 e i 90 miliardi di mc. Si ipotizza che, aggiornando i pozzi non eroganti e migliorando quelli già operativi, si potrebbe arrivare a 10 miliardi di mc/anno. Stando agli ultimi dati forniti dal Piano, in Italia sono presenti 1.298 pozzi produttivi di gas naturale, di cui 514 già “eroganti”, 750 non attivi e 32 che hanno scopi di reiniezione e di altro utilizzo.

Claudio de Luca