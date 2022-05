«Ricorderemo Sonia con una Marcia bianca nel giorno in cui doveva sposarsi»

Per non dimenticare

Per non dimenticare mar 10 maggio 2022

PETACCIATO. Dal Lussemburgo a Petacciato, la Marcia bianca si sposta nel basso Molise. La comunità di appartenenza di Sonia Di Pinto, la 46enne assassinata nella pizzeria-ristorante Vapiano in avenue Kennedy del quartiere Kirchberg del Granducato nella notte di Pasqua la omaggerà nel giorno in cui avrebbe dovuto sposare il compagno Sauro Diogenici.

L'iniziativa è stata lanciata sui social ieri sera dal gruppo "Petacciato Amore mio".

«Il giorno 14 maggio sarebbe stato per Sonia uno dei giorni più belli della sua vita, il giorno del suo Matrimonio Per questo giorno abbiamo deciso di organizzare per lei anche qui una marcia Bianca, partiremo dal belvedere difronte la Chiesa di Santa Maria (chiesa vecchia) attraverseremo tutto il paese e arriveremo al cimitero per salutarla e portarle il bouquet da sposa

Indosseremo magliette con la sua foto, per chi la volesse può inviare un messaggio, altrimenti basterà una maglietta bianca. Non smetteremo mai di ricordarla e portarla nel cuore». La Marcia bianca inizierà alle 15.30.

Domenica scorsa una iniziativa analoga era stata realizzata in Lussemburgo.