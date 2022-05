Ciclovia turistica, la svolta: in consiglio la discussione. Sul tavolo anche Tari

TERMOLI. Si comunica che il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello ha convocato l’assise civica per il giorno 12-05-2022 alle ore 17:30 in prima convocazione e per il giorno 13-05-2022 alle ore 18:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Ordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO





1. ADOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI TERMOLI, CAPOFILA DEI COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI





2. RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" D.I. N. 4 DEL 12 GENNAIO 2022 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA REALIZZAZIONE E IL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE LITORANEO MOLISANO RICOMPRESO NEL PIÙ AMPIO PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA C.D. CICLOVIA TURISTICA ADRIATICA.





3. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI (ANNO 2022) E PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2022/2024 - APPROVAZIONE.





4. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022





5. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 (ART. 21 DEL D.LGS N. 50/2016) - APPROVAZIONE.





6. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNI 2022- 2025





7. APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.





8. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 - (ART. 170, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE.





9. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)





10. SVOLGIMENTO SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITÀ MISTA (IN PRESENZA E/O ON LINE) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO.