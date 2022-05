Sport e socialità nel rispetto delle regole: Questura, Coni, Cip, scuola per l'inclusione

CAMPOBASSO. Domani, 11 maggio 2022, dalle ore 10.00, si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso un’iniziativa improntata all’inclusione sociale, dal tema “Sport e socialità…nel rispetto delle regole”, organizzata dalla Questura di Campobasso in collaborazione con CONI – Comitato Regionale Molise, CIP Molise ed Ufficio Scolastico Regionale, con il patrocinio del Comune di Campobasso.

L’evento vedrà la partecipazione di alcune classi delle Scuole Primarie del Capoluogo, nello specifico degli Istituti Comprensivi F. Jovine, F. D’Ovidio, I. Petrone e L. Montini.

A seguire, alle ore 11.00 circa, interverrà nell’ambito dell’iniziativa il Sottosegretario di Stato all’Istruzione On. Rossano SASSO, già presente in questo Centro per ulteriori impegni istituzionali.

Scopo dell’evento è quello di sensibilizzare i bambini attraverso lo sport, quale forma privilegiata di inclusione sociale, sul tema del rispetto delle regole in generale e di quelle che sottendono ad ogni forma di “stare insieme”, il tutto improntato al tradizionale messaggio istituzionale della Polizia di Stato “ESSERCISEMPRE”.

Nella circostanza, oltre al Prefetto della provincia di Campobasso Dr. Francesco Antonio CAPPETTA ed alle altre Autorità Locali, saranno presenti anche alcuni atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato: il pugile Vincenzo PICARDI e la nuotatrice Fabiana LAMBERTI. All’evento prenderanno parte anche unità cinofile ed ippomontate della Polizia di Stato.

Durante l’iniziativa si svolgeranno in contemporanea 6 attività sportive a cura del CIP Molise (danza sportiva, baskin, calcio balilla, showdown, bocce, karate inclusivo) nelle quali, mediante atleti dimostratori, saranno coinvolte le scolaresche presenti.

Sarà, inoltre, presente il camper dell’Associazione “Clown Terapia Paciok Onlus”, che dallo scorso anno ha ottenuto il patrocinio della Polizia di Stato per il progetto “Ludoteca Taxi Clown” , consistente in un taxi sanitario che si occupa del trasporto di pazienti pediatrici, dotato dei confort previsti dalla clown terapia, di cui si occupa l’Associazione