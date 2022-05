Decima Bandiera blu di fila, Silvestri: merito di tutta la comunità

Campomarino Per 10 anni consecutivi ottiene il prestigioso riconoscimento, unico comune molisano quest'anno.

CAMPOMARINO. Questa mattina alle 10.30 in diretta Facebook si è tenuta la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2022 da parte della Fee Italia.

Per il decimo anno consecutivo, il Comune di Campomarino ha ottenuto il prestigioso vessillo che è sinonimo non solo di qualità dei servizi turistici, ma anche e soprattutto di una eccellenza delle acque di balneazione e dei vari parametri ambientali, requisiti essenziali per l’ottenimento del riconoscimento.

Anche quest'anno, tra le spiagge candidate, quella di Campomarino è stata l’unica di tutto il litorale molisano ad ottenere il vessillo. Tutto ciò ad indicare che la strada intrapresa, nella gestione delle tematiche ambientali e non solo da questa amministrazione, va nella direzione giusta.

Il sindaco Silvestri e l’assessore al Turismo D’Egidio rimarcano la volontà degli attuali amministratori di voler raggiungere ulteriori nuovi obiettivi in materia di turismo ed accoglienza, pertanto esprimendo una grandissima soddisfazione, ringraziano profondamente non solo la struttura comunale che lavora alacremente durante tutto l’anno per l’ottenimento di questo importante riconoscimento, ma anche le associazioni ambientaliste che operano sul territorio, gli operatori del settore turistico e tutti i cittadini

L’assessore D’Egidio auspica inoltre che, che la Bandiera Blu possa rappresentare ancora una volta un volano di attrattività per coloro che hanno già scelto o che dovranno scegliere le nostre spiagge per trascorre le vacanze estive.

«Buona estate a tutti».