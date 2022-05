«Assurdo che solo 134 infermieri abbiano superato la prova», Fials pronta ad azioni legali

CAMPOBASSO. Tiene ancora banco la vicenda relativa al concorsone Asrem per gli infermieri. A manifestare perplessità è stato il segretario regionale del Fials-Confsal, Carmine Vasile.

«Siamo attoniti e perplessi sulla circostanza che solo 134 infermieri, su un totale di oltre 2500 partecipanti, siano riusciti a superare la prima prova al concorso pubblico tenutosi il 27 aprile a Roma.

Facendo gli auguri a coloro che hanno superato le prove, non si può credere al fatto che quasi la totalità dei restanti partecipanti sia ignorante o non abbia i minimi rudimenti di cultura generale e specifica, oggetto della prova stessa.

Anzi il dato numerico in questione conferma le notizie, che si erano diffuse subito dopo lo svolgimento del concorso, circa la mancata ricorrenza delle condizioni minime necessarie ed indispensabili per il corretto svolgimento della prova.

Per questo motivo il sindacato mette a disposizione l’ufficio legale convenzionato per attivare le giuste ed opportune azioni legali, al fine dell’annullamento degli effetti conseguenti alle irregolari modalità logistiche, ambientali, tecniche ed organizzative di svolgimento del concorso in questione».