Avanzo 2021 in quota libera nel bilancio di previsione dei Comuni

Con il maggio avanzante, gli enti locali territoriali si accingono ad occuparsi dei loro bilanci di previsione. Mi chiedo, però, se tanti Sindaci, unitamente ai propri Esecutivi, siano rimasti edotti di quanto deciso recentissimamente dal Governo al fine di favorirne le deliberazioni al riguardo. Vediamo di mettere a fuoco per lo meno quella fondamentale di cui ci si è occupati a Roma. Secondo l'esperto Matteo Barbero, "una delle novità più importanti del decreto 'Aiuti' consente alle Amministrazioni locali di agevolare sé stesse nella difficile quadratura dei conti". Questo perché, in via del tutto eccezionale (e limitatamente all'anno 2022), in considerazione della crisi ucraina e della pandemia di Covid, gli enti locali sono legittimati ad approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

Si tratta di una deroga sicuramente più 'larga' rispetto a quella (meno ampia) prevista dalle previgenti norme emergenziali; e ciò sotto due profili (come, ad esempio, nel caso dell'art. 109, comma 2, del decreto legge n. 18/2020). Da un lato, perché consente di superare del tutto il rigido ordine di priorità che l'art. 187, comma 2, del Testo unico per gli enti locali impone per l'utilizzo dell'avanzo libero. In effetti, di norma, quest'ultimo dovrebbe essere destinato in prima battuta a coprire i debiti fuori bilancio nonché i provvedimenti necessari ai fini della salvaguardia degli equilibri; e, successivamente, al finanziamento di spese di investimento, ovvero di quelle correnti a carattere non permanente. Da un altro lato perché rimane utile per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Ciò per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo-crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Sempre secondo Matteo Barbero, il secondo profilo derogatorio riguarda i tempi, anche se - al riguardo - la formulazione del nuovo decreto lascia impregiudicato qualche dubbio. "Di fatto, come già accaduto in passato per le Province e per le Città metropolitane (art. 1-ter del decreto legge n. 78/2015), si permette di applicare gli avanzi fin dalla previsione iniziale degli atti di programmazione, derogando all'ordinario regime che consente di farlo solo in variazione". In tal modo, viene aggirata anche la regola fissata dal punto 9.2.12 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 che, normalmente, autorizza ad utilizzare l'avanzo solo “nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, dell'appena citato decreto legislativo (per le Regioni) e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali territoriali)", ovvero solo dopo aver verificato con provvedimento consiliare la sussistenza degli equilibri di bilancio.

"Questo adempimento - conclude l'esperto sunnominato - è abitualmente in calendario a luglio (anche se nulla vieta di procedervi prima); ragion per cui la norma ha un evidente effetto anticipatorio". Naturalmente lascia perplessi, per lo meno chi s'intenda di norme contabili, il riferimento fatto alla fase di approvazione del bilancio, che parrebbe tagliar fuori gli enti che abbiano già chiuso il preventivo. "Ma si ritiene che lo sblocco valga anche (anzi a maggior ragione) per questi ultimi, che potranno agire in variazione per coprire, ad esempio, i maggiori costi della bolletta".

Claudio de Luca