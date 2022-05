Sanzioni sulle caldaie, Aida Romagnuolo: “Passa la Legge sulle riduzioni”

CAMPOBASSO. Passa a maggioranza, a palazzo D’Aimmo, la legge n. 180, inerente la riduzione della sanzione sui mancati controllo e manutenzione delle caldaie. Dopo tre anni di durissime battaglie in Consiglio regionale e numerosi incontri con i cittadini di diversi paesi molisani, finalmente, arriva una risposta concreta ad una questione che ha fatto penare tante famiglie e per la quale, sin dal 2019, si è sempre spesa, con mozione ed ordine del giorno, la consigliera regionale Aida Romagnuolo.

"Esprimo immensa soddisfazione - ha commentato - Ho presentato pure un emendamento alla legge di stabilità con il quale ho chiesto lo stanziamento di risorse al fine di prevedere un rimborso pari all' 80% per chi ha già effettuato il pagamento della sanzione. Si pone così fine ad una tassa ingiusta, iniqua, che ha colpito le fasce sociali più deboli, gli anziani, i disoccupati, gli invalidi, la povera gente. Penso che l'azione politica, come amministratori regionali, debba essere tesa soprattutto a migliorare la qualità di vita dei cittadini, aiutandoli,sostenendoli e non di certo andando a loro discapito per fare cassa”.