Fenomeno Huggy Wuggy, l’esperto: “Nessun pericolo per bimbi con base sicura”

TERMOLI. “Il suo nome è Huggy, Huggy Wuggy. Quando ti abbraccia, non si ferma più. Il tuo amico Huggy, Huggy Wuggy ti stringerà finché non scoppi. Questo è solo uno dei ritornelli delle molteplici canzoni presenti nell’omonima serie, tratta dal videogioco horror ‘Poppy Playtime’, che sta spopolando tra i bambini di tutto il mondo a tal punto da avere già magliette, tazze, pupazzi danzanti e canterini, suppellettili, e ovviamente peluche, con il gigante blu disegnato sopra.

Corpo blu, labbra rosso sangue, grandi occhi neri e un sorriso che mostra denti aguzzi che sembrerebbero pronti a mordere chiunque gli si avvicini. Un pupazzo, un peluche come ce ne sono a milioni nel mondo, che sta destando particolare interesse da parte non solo dei genitori, preoccupati per gli effetti sulla psiche dei ragazzi, ma anche da Codacons che ha presentato un esposto e la Polizia Postale che consiglia ai genitori di vigilare sui cartoni animati da mostrare ai propri figli.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: quali sono gli effetti, anche a lungo termine, di cartoni del genere sulla psiche dei bambini, soprattutto in fase di sviluppo? Lo abbiamo chiesto allo psicologo Nicola Malorni.

“I bambini e le bambine che vivono in armonia con se stessi e con gli altri, in genere, sono anche in grado di autoregolare la propria posizione rispetto a stimoli nocivi, minacciosi, pericolosi. In condizioni di benessere il cucciolo dell’essere umano attiva istintivamente comportamenti di attaccamento funzionali alla propria protezione e sopravvivenza ma è chiaro che maggiore è la sua immaturità più importante sarà la presenza vigile dell’adulto: essi condividono la paura con l’adulto di riferimento, chiedono aiuto, ricercano sicurezza, tornano alla propria “base sicura” se la paura li avverte di un pericolo. È un comportamento istintivo ma perché questo si attivi occorre che la “base sicura” si sia rivelata realmente tale, sia ritenuta dal bambino e dalla bambina accessibile, pronta ad accoglierli e a rassicurarli. Per questo è importante sostenere le funzioni genitoriali, è importante che non vi siano distrazioni nell’esercizio delle funzioni di guida e di protezione: se il bambino esprime paura, il genitore deve esserci”.

È chiaro, tuttavia, che la ‘base sicura’ non sia l’unica ad essere importante. Occorre, infatti, che i genitori controllino ciò che i figli guardano: “La vigilanza deve essere costantemente assicurata ma questo non deve essere confuso con l’ipercontrollo che altrimenti si rivelerebbe come l’abbraccio mortifero del pupazzo Huggy Wuggy, ossia eserciterebbe una scissione pericolosa sulla psiche infantile “ti tengo stretto a me fino a farti morire”. La base sicura c’è per permettere al bambino di separarsene: questa è la difficile arte dell’essere genitori sufficientemente buoni”.

Sul fenomeno che Huggy Wuggy sta alimentando, Malorni rassicura i genitori: “Non conosco ancora bene la natura di questo fenomeno ma sono sicuro che durerà poco perché i bambini, la maggior parte, conserva l’innata capacità di provare paura e di autoregolare la propria vicinanza a stimoli che attivano sofferenza. Madre Natura attiverà la sua opera curativa anche su questo. A noi spetta comunque il compito di vigilare soprattutto su chi programma e somministra queste immagini attraverso canali che non siamo in grado di governare: spesso i bambini incontrano queste immagini senza cercarle ma dobbiamo ricordare che per centinaia di migliaia di anni è accaduto che un cucciolo di essere umano si trovasse nella foresta nelle vicinanze di una belva, che ne avvertisse la presenza a pochi metri. Già la paura lo ha indotto a fare frettolosamente qualche passo indietro. Se siamo ancora qui è perché i nostri progenitori erano consapevoli ed sostavano lì, a pochi metri, pronti ad accoglierli”.