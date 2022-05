Oltre 5,5 milioni di spettatori solo in Italia per la Termoli postcard, Barile: grande opportunità

TERMOLI. Oltre 5,5 milioni di persone solo in Italia, oltre al resto del mondo, per la prima serata dell'Eurovision Song Contest 2022, che ha visto trasmessa la magnifica Termoli Postcard.

Grande l'impatto della kermesse musicale internazionale presentata da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, che ha raggiunto il 27% di share.

«La cartolina di Termoli all’Eurovision Song Contest 2022 é sicuramente un’importante opportunità per promuovere le bellezze del nostro territorio. Siamo felici visto che l’artista svizzero abbinato alla cartolina di Termoli si è qualificato per le fasi finali del programma, quindi la cartolina verrà replicata nuovamente il giorno 14 maggio e Termoli avrà un ulteriore opportunità di mostrare il suo splendore in eurovisione», le parole di commento dell'assessore Michele Barile.