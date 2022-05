Sussidarietà e modernizzazione enti locali, Guglionesi aderisce a Asmel

GUGLIONESI. L’Assessorato alle Politiche per il Personale informa i cittadini che il Comune di Guglionesi ha aderito ad ASMEL, Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali che, come noto, ha bandito un concorso pubblico a livello nazionale per la formazione di un elenco di idonei che potranno essere assunti dagli Enti Locali sia a tempo determinato sia indeterminato.

Il concorso prevede una sola prova scritta fatta di 60 domande per un tempo di 60 minuti che si svolgerà da remoto; una volta formulato l’elenco degli idonei, i Comuni che aderiscono all’iniziativa, tra cui ora anche Guglionesi, potranno attingere per coprire i posti vacanti in organico sia a tempo indeterminato sia indeterminato.

Anche il Comune di Guglionesi, quindi, ha deciso di fare propria questa importante iniziativa per dare a chi vuole lavorare per la Pubblica Amministrazione un’opportunità in più.

I termini per la presentazione della domanda scadono il 12 maggio 2022 ed è necessario avere lo SPID.

Link a: https://www.asmel.eu/elencodiidone