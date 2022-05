Un "Parco avventura" nel bosco Corundoli, l'ambizioso progetto a Montecilfone

MONTECILFONE. Un gruppo di enti locali, capofila Campomarino, partecipano Montecilfone, Ururi, Portocannone e San Martino in Pensilis, punta alla rigenerazione urbana, «Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale». Nell’ambito di questo cartello, l’amministrazione Manes vorrebbe realizzare un’attrazione unica nel suo genere in basso Molise, un “Parco Avventura” nella magnifica cornice del Bosco Corundoli. La richiesta di contributo inoltrata al Viminale su questo specifico asset è stata di 262mila euro.

L’idea è stata lanciata alla giunta di Montecilfone dalla società SportStudio Work & Fan. «Lo scorso 11 novembre è stato effettuato, da un nostro tecnico, un sopralluogo presso il parco naturale di Corundoli, all’interno del vostro comune, già oggetto di interventi funzionali per migliorarne la fruibilità e i servizi. L’area si presenta già ben strutturata per accogliere fruitori e turisti data la facile raggiungibilità, la presenza di ampio parcheggio, la presenza del camminamento comodo, in leggera discesa che serve tutta l’area a partire dalla zona museo a nord fino ad arrivare alla grotta. Inoltre sono già presenti servizi quale il bar, servizi igienici, area pic-nic e area museale che predispongono all’accoglienza Visionata l’area, che già si predispone alla ricettività, vista la presenza di un’area boscata a querce e cerri in buono stato di salute e con fusti di diametro idoneo, la presenza del camminamento e l’assenza di pericoli oggettivi si propone la progettazione e realizzazione di un nuovo attrattore quale il parco avventura. Il parco potrà essere sviluppato all’interno dell’area di circa 150x50 metri compreso tra il museo e la grotta», ha illustrato il proponente. Gli obiettivi alla base del progetto sono: dotare il bosco Corundoli di un nuovo attrattore senza stravolgere la natura esistente.

Tutti gli interventi saranno realizzati senza taglio piante, senza movimento terra o opere di calcestruzzo. Tutte le strutture installate saranno prefabbricate, amovibili ed adattabili allo sviluppo ed alla crescita naturale delle piante; creare un nuovo attrattore che possa essere alla portata di tutti e che si rivolga ad un’utenza allargata senza barriere: bambini, scuole, famiglie e disabili in carrozzina; creare uno spazio di divertimento ed interazione che non interferisca con le necessità di quiete e raccoglimento delle quali necessitano la piccola grotta (durante le funzioni religiose)e le tappe del percorso religioso sulla vita di Gesù.

Abbiamo pensato di mantenere delle distanze adeguate da queste situazioni cercando di contenere lo sviluppo del parco avventura nella zona più adiacente al camminamento di fronte della zona bar; creare qualche nuovo posto di lavoro attraverso la gestione della struttura. Il parco avventura da realizzare sarà composto dai seguenti 5 percorsi: Percorso avventura BABY Giallo: percorso facile, fruibile da bambini da 3 a 5 anni senza l’utilizzo di imbragature e moschettoni. Il percorso avrà altezza da terra un metro e sarà costituito da 2 piattaforme casetta e 4 piattaforme cubo collegate da 5 attività con scala a pioli di salita e rampa di discesa. Percorso avventura Verde: percorso di difficoltà facile, fruibile da ragazzi e adulti dai 6 anni in su. Il percorso avrà quota da terra 1,5 metri e sarà costituito da 8 piattaforme collegate da 7 attività con scala a pioli di salita e teleferica finale di discesa. Percorso avventura Verde Plus: percorso avventura di difficoltà medio-facile, fruibile da ragazzi e adulti dai 6 anni in su. Il percorso avrà quota da terra 2,5-3 metri e sarà costituito da 8 piattaforme collegate da 7 attività con scala a pioli di salita e teleferica finale di discesa.

Percorso avventura Blu: percorso avventura di difficoltà medi-alta, fruibile da ragazzi e adulti dai 9 anni in su. Il percorso avrà quota da terra 4-5 metri e sarà costituito da 10 piattaforme collegate da 9 attività con scala a pioli di salita e teleferica finale di discesa. Percorso arancio: percorso avventura fruibile da utenti in carrozzina e non, di difficoltà bassa. Il percorso avrà quota da terra 1,5-2 metri e sarà costituito da 5 piattaforme collegate da 4 attività con rampa inclinata di salita e teleferica finale di discesa.

Galleria fotografica