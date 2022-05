"Futuro, vita, relazione", in tre parole la sfida degli infermieri dopo 202 anni di impegno

CAMPOBASSO. 12 maggio 1820 nascita di Florence Nightingale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne, è una giornata celebrativa per gli Infermieri a livello internazionale.

A ricordare questa data così importante è la segreteria dell'Opi, Mariacristina Magnocavallo.

Dopo due anni di pandemia è questo un giorno in cui la professione infermieristica parla di sé e lo fa rivolgendosi ai cittadini quali interlocutori privilegiati e fruitori di servizi e prestazioni sanitarie erogate con grande valore etico e deontologico, oltre che clinico, da professionisti che fanno il proprio lavoro con elevati livelli di competenze, al passo dei nuovi bisogni di salute emergenti.

Nella Missione 6 del Recovery Plan emerge il ruolo dei professionisti che dovranno rispondere ai bisogni stratificati di un determinato territorio e della sua popolazione attraverso nuovi modelli assistenziali sul territorio: ospedali di comunità, case della salute, C.O.T.: “territorio protagonista indiscusso”. L’infermiere di famiglia e comunità sarà il volano di cambiamento verso un’assistenza di prossimità con il governo di tutta la “filiera assistenziale”. Un sistema che cambia necessita di un modello nuovo e di strumenti innovativi che facciano voltare pagina da una gestione tradizionale /convenzionale dei bisogni di salute verso la telemedicina, la teleassistenza, sarà quest’ultima la chiave di volta per una digitalizzazione dell’offerta sanitaria e delle prestazioni socio – assistenziali.

Da maggio dello scorso anno, in occasione del bicentenario della nascita della Nightingale, la Federazione Nazionale ha promosso un Congresso itinerante che ha visto protagoniste tutte le regioni con la presentazione di progetti assistenziali sul territorio: “Ovunque per il bene di tutti”

Il 25 marzo u.s. scorso il Congresso ha fatto tappa in Molise per premiare tre progettualità difatti presenti nella nostra regione. La Federazione Nazionale ha riconosciuto, grazie al proprio comitato tecnico scientifico come “best practice infermieristiche” a supporto sul territorio le due realtà Udi (Unità di degenza a gestione infermieristica), ormai strutturate e consolidate a Larino e Venafro; terzo premio è stato attribuito ad una progettualità scaturita da un protocollo d’intesa tra Opi Molise e l’Istituto omnicomprensivo di Casacalenda che ha visto l’inserimento dell’infermieristica nella comunità scolastica dove il programma aveva come obiettivo: la promozione del concetto di salute e sicurezza, l’individuazione di problemi reali o potenziali del singolo e della collettività.

Occorre cambiare rotta e trovare “chiavi di investimento” che consentono ai professionisti un consolidamento del percorso di formazione triennale con l’acquisizione di competenze specifiche riconoscibili e competitive: infermiere generalista versus infermiere specialista, dove il primo possiede le competenze core da cui originano i successivi livelli di approfondimento ed espansione. Questa evoluzione concettuale consentirà di affrontare sfide semplici e complesse, alcune già descritte nel Pnrr.

Quest’anno la Fnopi, in occasione di questa giornata, ha promosso e diffuso delle locandine recanti tre parole chiavi: futuro, vita, relazione.

L’obiettivo è di enunciare a chiare lettere l’assoluta necessità di incremento di tale figura professionale a livello nazionale ed in ogni regione. Per la nostra realtà non può esservi sfida del territorio se gli infermieri non sono sufficienti, non si potrà parlare di prossimità se non vi sono infermieri di famiglia e comunità, non si arriverà alla trasformazione dei servizi per la residenzialità e la domiciliarità se i corsi universitari non formeranno giovani professionisti…

Di quanto detto niente è semplice e scontato ma “Non c’è nulla di più difficile da gestire, di esito incerto e così pericoloso da realizzare dell’inizio di un cambiamento”.