Crescono le criticità finanziarie dei Comuni

In Calabria, Campania e Sicilia sono 513 gli enti locali (su 1.344) che hanno i conti in rosso. Della situazione del Molise si parla poco, pure perché è altrove che si concentrano 42 nuove procedure di dissesto e di riequilibrio registrate sul totale nazionale di 65. Mentre il governo (d.l. “Aiuti”) appronta per i capoluoghi di provincia in sofferenza un trasferimento di risorse in cambio di riduzione del debito, la Corte conti rilancia l'allarme: “Le procedure di risanamento hanno una lunga durata e spesso restano ferme nella fase istruttoria. Rari i casi in cui si concludono raggiungendo gli obiettivi di risanamento". A tale proposito i Giudici contabili hanno le idee chiare: il contesto economico di alcune aree può giocare un ruolo ma le ragioni vanno imputate soprattutto “a disfunzioni organizzative, come inefficienze nella gestione delle risorse e scarsa attenzione alla riscossione dei tributi”. Ed ecco perché è stato apprestato un nuovo salva-enti per alleggerire i disavanzi di 14 capoluoghi di provincia con i conti in rosso in cui il peso del debito ha superato la soglia di attenzione di 500 euro 'pro capite'.

Dopo che a Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Torino (a cui è stato accordato un orizzonte temporale di 20 anni, sono stati concessi 2,67 miliardi di euro vincolati alla sottoscrizione con il Governo di un patto di risanamento), anche Salerno, Chieti, Potenza, Rieti, Vibo Valentia, Lecce, Catanzaro, Andria, Alessandria, Avellino, Agrigento, Frosinone, Brindisi e Nuoro potranno siglare accordi per il ripiano del disavanzo, ma non in cambio di soldi bensì con la sospensione - per due anni - della procedura del dissesto imposto dalla Corte dei Conti a fronte del mancato risultato intermedio del piano di riequilibrio (nel caso di enti in predissesto). Si tratta della novità più rilevante inserita nel secondo passaggio in Cdm del d.l. 'Aiuti'.

Il decreto allarga anche la platea dei beneficiari del fondo di 600 milioni (dal 2022 al 2025) destinato a rafforzare gli interventi del Pnrr da parte delle grandi città. La soglia per accedere alle risorse, inizialmente 800 mila ab., potrebbe scendere a 600mila, andando quindi ad aggiungere a Roma, Milano, Napoli e Torino anche il comune di Palermo. I 5 Comuni, per accedere alle risorse, dovranno mettere a disposizione un Piano di interventi con le relative schede progettuali degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in linea con il cronoprogramma Pnrr concordato con la Commissione europea. Le risorse non utilizzate saranno revocate.

La 'chance' di siglare accordi per il ripiano del debito sarà appannaggio degli enti che - sulla base dei rendiconti 2020 - hanno registrato un disavanzo di amministrazione 'pro capite' superiore a 500 euro. Per tutta la durata degli accordi i Comuni si impegneranno ad attuare una strategia di riduzione del debito che poggerà su due capisaldi: l'aumento dell'addizionale Irpef in misura non inferiore allo 0,2% (il che significa che i Comuni che già applicano l'aliquota massima dello 0,8% dovranno alzare l'asticella dell'Irpef comunale quantomeno fino all'1%) e l'impegno ad assicurare un ulteriore effetto positivo annuale sul proprio bilancio in misura pari ad almeno il 20% della quota annuale del disavanzo da ripianare. Il decreto dovrà essere attuato “valorizzando le entrate”, la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e locazione, la predisposizione di piani di valorizzazione e alienazione, incrementando la riscossione delle entrate proprie attraverso l'impegno ad affidare al concessionario, almeno 30 mesi prima che si prescrivano (20 nei primi di due anni di attuazione degli accordi) i carichi relativi ai crediti maturati e esigibili.

La ricetta prevede ancora: riduzioni strutturali del 2% annuo degli impegni di spesa di parte corrente per i servizi istituzionali, generali e di gestione; la completa attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate; la razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici pubblici in modo da conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive; la riorganizzazione delle strutture amministrative con l'obiettivo di realizzare una riduzione degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche e un potenziamento degli uffici coinvolti nel Pnrr; il riordino degli uffici allo scopo di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di strutture; il contenimento della spesa per il personale a cominciare dalle risorse per il trattamento accessorio anche dei dirigenti; l'incremento della qualità, quantità e diffusione dei servizi alla cittadinanza; l'incremento degli investimenti (anche grazie ai fondi Pnrr, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionale ed europei); l'incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026 rispetto alla media del triennio precedente, in misura pari alle risorse assegnate aumentate del 5%.

Claudio de Luca