Polizia municipale in lutto, è morto Amedeo Ceccarelli

TERMOLI. Un altro amico d'infanzia a soli 67 anni Amedeo Ceccarelli ex Vigile Urbano a Termoli ,uno che come il sottoscritto ha vissuto da scagnozzi al borgo vecchio. Quante storie di giochi di goliardate per le strette vie del borgo il nostro regno carissimo Amedeo ...cosa ne possono sapere i ragazzini di oggi ,di quanto noi con poco riuscivamo a divertirci ,con niente ma ci volevamo bene sempre uno per tutti ,tutti per uno che bello aver condiviso con te e tutti gli altri scugnizzi di borgata...poi le vicissitudini della vita di famiglia ci hanno uno ad uno separati io a Milano,tu pure ler un periodo un prima di Milano a Bologna dove avevi anche un nostro amico ma a te anche e soprattutto un cugino di primo grado che portava il tuo stesso nome e cognome ...evidentemente abituato alla vita libera nel nostro amato borgo l'aria di città non faceva per te e hai voluto far ritorno verso 'A mazz du Castill però dalla città Felsinea ha voluto portare con te un piacevole ricordo colei che poi sarebbe diventata la tua adorata moglie Daniela .Hai poi indossato con onore e passione la divisa di Agente della Polizia Municipale fino a poco tempo fa glibuktimi anni non stavi più sulla strada ma in ufficio e li ogni tanto che ti incontravo e ci raccontavano fatto e fattarelli .Davvero triste aver appreso della tua scomparsa a soli 67 anni amico carissimo ...quante risate i monopattini con tre tavole di legno e i cuscinetti a sfera come ruote .ma quanto eri bravo a fare i gustosissimi cannolicchi con maschera,tubo e retina a tal proposito una estate eravamo ancora giovanotti tu arrivato in spiaggia attrezzato di tutto punto ti sei immerso ma nel frattempo un improvvisa Matizie ,il classico temporale estivo arrivò senza preavviso lungo e di colpo mutarono le condizioni meteo marine io e altri amici comuni vedendo questo e sapendoti in immersione a prendere i cannolicchi abbiamo cercato di richiamare la tua attenzione e farti tornare a riva ,la cosa ora a ripensarci ci fa ridere,tu vedevi noi sbracciarsi per farti capire di tornare che c'era il maltempo ma tu non capivi e ci dicevi ancora un po',apoena ti sei accorto che il maltempo faceva sul serio sei tornato a riva cone una freccia ...ma comunque nonostante tutto aveva riempito la retina dei gustosi frutti di mare e appena passata 'a Matizie ,i tanti cannolicchi pescati da te ce li siamo pappati tutti d'un fiato anche perché allora.non facevano male .Bei ricordi amico Amedeo almeno quelli ora che arriverai lassu 'tra gli Angeli nel cielo azzurro ,potrai tentare di inventarti qualcosa tu ne hai sempre avuto la capacità.In questo tristissimo momento noi di Termolionline in particolare il sottoscritto siamo vicini alla grande famiglia dei Vigili Urbani ma soprattutto della tua famiglia tua moglie Daniela tuo figlio Marco ,tua mamma e tua sorella Lina le loro famiglie.I funerali si terranno Venerdì 13 Maggio alle ore 10.30 presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli partendo dalla casa Funeraria Bavota in via dei Roveri numero 3.

