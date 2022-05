Sicurezza, Occhionero (Italia Viva): «Prioritaria la formazione dei cittadini su cyber-attacchi»

ROMA. “L’Italia è il paese europeo più colpito da attacchi informatici: è prioritario prevedere la formazione nelle scuole, nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche contro queste minacce”. Commenta così in una nota Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa, il report di Trend Micro Research, azienda di sicurezza informatica, secondo cui a marzo sono stati registrati circa 2,47 milioni di attacchi ransomware in tutto il mondo di cui il 2,66% in Italia.

“Le minacce alla cybersicurezza non sono secondarie e da sottovalutare, ma anzi rappresentano vulnerabilità critiche al sistema di infrastruttura digitale del Paese. Permettere ai cittadini di aumentare la propria consapevolezza e conoscenza significa migliorare e rafforzare la sicurezza nazionale e individuale di fronte ai pericoli del futuro. La formazione deve coinvolgere i diversi gradi di istruzione e prevedere copertura anche nella pubblica amministrazione e nelle aziende perché sia davvero efficace e comprensiva di realtà diverse ma egualmente esposte”. conclude.