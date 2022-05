Mani in pasta: studenti della 5B di via Po vincono ‘Il ricettario della tradizione’

Chef in erba

Chef in erba gio 12 maggio 2022

TERMOLI. Una sfida a suon di frusta, bilance, ingredienti della tradizione e tanto ‘olio di gomito’ che ha tenuto banco tra i giovani studenti molisani che hanno scelto di partecipare al concorso ‘Il ricettario della tradizione’.

Una gara impegnata, all’ultimo giro di forchetta ed impiattamento, che ha visto volare sul podio, gli aspiranti chef della classe 5 B di via Po. A decretare la vittoria, lo scorso 2 maggio, è stata la commissione esaminatrice, composta da responsabili di Fruttagel, esperti di comunicazione e di educazione alimentare ed ambientale che, dopo un attento esame degli elaborati presentati al Concorso, ha decretato i seguenti vincitori per i Comuni di Larino, Guglionesi, Montorio Nei Frentani, Portocannone, San Martino In Pensilis, Ururi, Termoli:

Primo Premio da destinare all’innovazione tecnologica per la scuola del valore di 1.000 euro:

Scuola Primaria di Via Po, I.C. Difesa Grande, classe 5^B, Termoli (CB)

Istituto comprensivo difesa grande, plesso via Po

La classe, i genitori e gli insegnanti sono invitati alla festa di premiazione, che si terrà sabato 21 maggio 2022 al Parco Comunale “Girolamo La Penna”.

Galleria fotografica