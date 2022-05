Commercio su aree pubbliche, a Portocannone adottato il nuovo regolamento

PORTOCANNONE. Importante provvedimento quello messo a punto a Portocannone, dall’amministrazione Gallo, che ormai ha traguardato i primi sei mesi di mandato. In particolare, a cura dell’assessora Valentina Flocco, si è puntato a regolamentare il settore del commercio. Il commercio su aree pubbliche è un’attività commerciale flessibile e fortemente legata al territorio in cui insiste. Esso ha contribuito per secoli, sin dagli albori della società, allo sviluppo delle aggregazioni umane, alla vitalità economica e culturale di esse nonché alla circolazione delle idee.

Il mercato, infatti, ha rappresentato il punto di riferimento delle relazioni e degli scambi che costituiscono il substrato portante delle società, imponendosi presto come simbolo non solo del commercio di prodotti materiali ma anche come spazio di scambio di beni immateriali e confronti dei più svariati generi: “l’agorà” greca, il “forum” romano in cui la “piazza" si identifica con il “mercato” propriamente detto fino, poi, a coincidere con la sede elettiva dell’attività della civitas per eccellenza, la culla del dibattito politico; Dopo una lunga stagione in cui ha svolto un ruolo centrale, il commercio su aree pubbliche ha attraversato una profonda crisi, risultato dei processi di riorganizzazione del sistema commerciale e degli inesorabili processi di cambiamento e di trasformazione urbana e sociale.

Nonostante mercati e commercio su strada si siano adattati e modellati secondo le esigenze imposte dai ritmi contemporanei, essi sono stati considerati per un lungo periodo delle attività minori e di importanza marginale, se non addirittura residuale. Mercati e commercio itinerante, tuttavia, essendo “fatti urbani” spontanei, pregnanti e complessi, sono attività che consentono di avere un rapido sguardo sulla città in cui si svolgono ed inoltre, se adeguatamente tutelate e valorizzate, possono costituire il terreno ideale per sperimentare nuove sinergie tra commercio e attività culturali, aggregative e ricreative. Negli ultimi decenni, infatti, un po' ovunque nel mondo, si è sviluppata un’ampia riflessione sul commercio su aree pubbliche, riscoprendo il suo fondamentale ruolo nell’evoluzione migliorativa delle città e nella riqualificazione dello spazio urbano. Sono sempre più numerose le esperienze di particolari categorie merceologiche o street food vending in zone periferiche delle città con il palese obiettivo della valorizzazione dell’area in cui si svolgono. Il commercio di strada è il segno distintivo di una vitalità antica e sempre rinnovata che porta colore ed energia nello spazio urbano. Esso costituisce un valore aggiunto a sostegno delle politiche di coesione sociale, perché rivitalizzare significa anche riattivare le relazioni tra le persone e costruire un più forte senso di Comunità.

«Al contraltare di ciò, e quindi bisognevoli di particolare riflessione, vi sono gli aspetti legati alla mobilità di persone e veicoli su suolo pubblico nonché le interferenze del commercio itinerante ed in area mercatale con la redditività delle imprese stanziali – illustra l’avvocato Flocco - ebbene, essendo incontestabile che ogni aggregazione comunale non possa non avere le proprie peculiarità, in termini urbanistici e di distribuzione delle imprese sul territorio in primis, sia la normativa nazionale sia la normativa regionale tendono a valorizzare la potestà di autoregolamentazione in materia dell’Ente comunale stesso. Considerato che il regolamento, che è sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale, si uniforma a quanto stabilito dalle leggi regionali e nazionali in materia e, in particolare: Il Comune di Portocannone non avendo avuto, sinora, una disciplina organica dedicata al commercio su suolo pubblico, si è regolata grazie all'applicazione della normativa nazionale. Con l’entrata in vigore della normativa regionale (L.R. 27 settembre 1999, n. 33, Disciplina regionale del commercio in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 18 marzo 1997, n. 59, B.U.R. 1° ottobre 1999, n. 18) cui i Comuni avevano l’obbligo di conformarsi con l’adozione di propri atti regolamentari (da approvarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della normativa!) E, segnatamente, all’art. 21 e segg. sono state definite le linee guida della normazione del commercio su aree pubbliche. Nella normativa appena citata è stato riservato ampio spazio all’attività di concertazione delle regole riguardante il commercio in area comunale in genere e su suolo pubblico in particolare.

Ed è così che il Comune di Portocannone, nello studio preliminare dell’atto ha dedicato apposite sessioni di audit degli operatori del settore, modulando l’atto stesso, per quanto lasciato alla discrezionalità, sulla base delle esigenze ivi espresse. Si può affermare, senza timore di smentita, che il risultato, cosi come si legge oggi, sia largamente approvato dagli operatori commerciali cui esso si dirige e la cui attività si propone di regolamentare. Il regolamento distingue tra tipologie di atti autorizzativi, ognuna comprensiva della concessione temporanea di uso del suolo pubblico, il commercio di tipo stabile su posteggio fisso (durata annuale o frazione di anno) ed il commercio itinerante. Sezione a parte è dedicata al commercio in area mercatale ed alla disciplina del funzionamento del mercato coperto. Si è cercato di contemperare la tutela della libertà di iniziativa con il primario interesse alla sana e serena concorrenzialità, alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza. A vigilare sulla corretta applicazione delle norme vi sarà il sindaco insieme al neonato Corpo dei Vigili Volontari, con funzioni, consultive, accertative e sanzionatorie. Si intende che sono revocate, con l’approvazione, tutti gli atti antecedenti eventualmente approvati riguardanti aspetti regolati dal nuovo corpus normativo». Il via libera è stato dato nell’approvazione in Consiglio comunale avvenuta lunedì scorso.

Vigente, dunque, il “Regolamento del Commercio in territorio comunale” composto da 32 articoli.