Prima giornata ecologica per la raccolta di piccoli Raee

TERMOLI. Al via la prima Giornata Ecologica per la raccolta di piccoli Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), domani sabato 14 maggio a Colle della Torre (piazzale via Pascoli), dalle 9 alle 11 del mattino.

L’iniziativa, organizzata dalla Rieco Sud in collaborazione con il settore Ambiente del comune di Termoli, fa parte della campagna di comunicazione 2022 “Be green!” e ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, specie quelle di piccole dimensioni, per disincentivare il loro conferimento nel contenitore grigio del secco residuo e per trasmettere il messaggio che la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuto è un gesto necessario per migliorare la sostenibilità ambientale e la qualità ecologica della città.

Tutti i cittadini potranno disfarsi dei piccoli Raee, come aspirapolvere, phon per capelli, piastre elettriche, pc, fornetti, tostapane ecc., portandoli direttamente a Colle della Torre, dove un operatore dedicato provvederà a prenderli in custodia e a trasportarli in sicurezza nei container del Centro di Raccolta.

La raccolta itinerante dei Raee sul territorio proseguirà con i seguenti appuntamenti:

sabato 21 maggio: Rio Vivo (parcheggio Giorgione)

sabato 4 giugno: Difesa Grande (piazzale chiesa Santa Maria degli Angeli)

sabato 11 giugno: piazza del Papa.

L’assessore all’Ambiente Rita Colaci dichiara: “Continuano gli sforzi dell’Amministrazione comunale per rendere più decorosa la nostra città, ci stiamo dando da fare su diversi fronti, dalla riqualificazione dei parchetti e delle aree verdi della città alla battaglia contro l’utilizzo della plastica usa e getta. Nello specifico, questa giornata ecologica nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei Raee, sul valore dei materiali in essi contenuti e dunque sulla potenzialità ambientale del loro riciclo. Promuovere la raccolta differenziata dei Raee significa motivare comportamenti virtuosi che prevengano il loro abbandono o l’errato conferimento nel secco residuo”.

