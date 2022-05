Slitta al 26 maggio confronto sulle problematiche del mondo agricolo

L'assessore Cavaliere sull'emergenza cinghiali

CAMPOBASSO. Slitta al 26 maggio confronto sulle problematiche del mondo agricolo.

«È con grande soddisfazione che il comitato apprende che, a seguito della manifestazione tenutasi a Campobasso il 3 maggio, Il presidente Toma ha convocato un tavolo per la discussione dei problemi sollevati dal comitato “Agricoltori e Allevatori del Territorio” e raccolti nel documento presentato al Consiglio Regionale. L’incontro, fissato in un primo momento per il 16 maggio, è stato posticipato al giorno 26 maggio e si terrà in via Genova alle ore 11.

Parteciperanno al tavolo l’assessore Cavaliere e il sottosegretario Di Baggio, oltre al Presidente, in un confronto a cui prederà parte il portavoce del comitato Ditri, che dichiara “la massiccia presenza alla manifestazione è il sintomo del grave disagio che il mondo agricolo vive. Spero che questo primo passo possa essere foriero di un confronto serio e risolutivo delle problematiche degli agricoltori, con agricoltori che di agricoltura vivono…», lo riferisce Antonio D’Itri, portavoce comitato allevatori e agricoltori del territorio.

Intanto, sull'emergenza cinghiali e il fronte comune istituzionale tra Governo e Regione, proponiamo anche l'intervista realizzata dai colleghi di Teleregione all'assessore Cavaliere.