Il caldo bacia la costa, via libera a tintarelle e bagni

Assaggio d'estate termolese: mare cristallino e temperature miti

TERMOLI. La città si prepara alla stagione balneare: con la complicità delle temperature alte e del sole che bacia la costa, Termoli ha dato il via alla prova generale di un’estate che sembra essere sempre più vicina. Il litorale si è colorato di costumi sgargianti e ombrelloni variegati, con l’inconfondibile odore di creme abbronzanti e solari che ha irrorato l’aria circostante.

Con la colonnina di mercurio stabile sui 20° e il vento pressoché assente, decine di persone si sono riversate sulle spiagge dei due litorali termolesi per un primissimo assaggio di tintarella e una camminata sulla battigia o nelle fresche acque dell’Adriatico. E c’è anche chi ha azzardato un bagno beneaugurante in un mare cristallino come non mai.

Accanto al piacere, si è affiancato il lavoro degli stabilimenti balneari: alcuni già avviati, con le file di ombrelloni tutte sistemate in fila, mentre altri stanno terminando le operazioni di pulizia dell’arenile in attesa di accogliere i turisti.

Nei tratti di spiaggia libera svettano già le postazioni per i bagnini che, a partire da giugno, assicureranno una vacanza sicura ai tanti turisti e residenti che affolleranno le spiagge nei prossimi tre mesi. in città, nel frattempo, continuano ad arrivare anche i turisti, amanti delle vacanze ‘fuori stagione’ che si godono le strade tranquille del Borgo Antico e le spiagge semi deserte.

