Minaccia la madre e picchia i Carabinieri, fermato dal Comandante Nor Pino Nestola

LANCIANO. Il Comandante dei N.O.R. (Nucleo Operativo Radiomobile) dei Carabinieri di Lanciano il termolese Pino Nestola qualche giorno fa come riportano le cronache dei media abruzzesi, si è reso protagonista di una brillante operazione sventando una situazione di violenza domestica usando una strategia diplomatica nei confronti di un uomo che barricato in casa sua che minacciava violenza nei confronti della propria genitrice.

Dopo che era riuscito con calci e pugno a svincolarsi dalla presa di due Brigadieri dei carabinieri del posto che erano accorsi dopo che la mamma dell'uomo aveva chiamato la caserma per i gesti di escandescenza mostrati da suo figlio. Momenti davvero di alta tensione nella zona di e è accaduto il fatto.

Per fortuna il gesto dell'ufficiale dell'arma nostro concittadino che con tranquillità e parole distensive è riuscito nel far desistere a mettere in atto i gesti inconsulti che minacciava ormai con fare fuori controllo.

Complimenti alla compagnia dei Carabinieri lancianese e al Tenente termolese Pino Nestola bell'adempimento del suo dovere a difesa della cittadinanza

