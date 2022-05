A Frosinone sit-in contro il femminicidio per ricordare Romina De Cesare

Per non dimenticare

FROSINONE. Sit-in contro il femminicidio per ricordare Romina De Cesare, la 36enne di Cerro al Volturno brutalmente uccisa nella sua casa di Frosinone dal suo ex fidanzato Pietro Ialongo.

La manifestazione è stata organizzata a Frosinone dall’associazione “Collettivo Ugualmente” e dal “Centro antiviolenza Fammi Rinascere.

Come dichiarato dal Presidente di “Collettivo Ugualmente”, Stefano Bonvissuto, “la manifestazione è stata organizzata in memoria di Romina uccisa proprio qui a Frosinone nella sua casa. Inoltre con questo evento vogliamo ricordare tutte le vittime di femminicidio”.

Alle 19 davanti al Palazzo della Provincia di Frosinone si sono raccolte moltissime persone, ognuna con in mano un drappo rosso per dire una volta per tutte basta alla violenza sulle donne, basta a questa lunga strage di vittime innocenti.

La manifestazione è stata seguita in diretta da Zona Rossa Web Tv e Termolionline.

