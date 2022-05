Stadio Cannarsa, l’altra faccia della vittoria: “Sporco e puzza di urina ovunque”

TERMOLI. A noi e ad altre redazioni sono state spedite queste foto che mostrano lo stato dello Stadio Cannarsa per segnalarci come si è presentato agli occhi di altri frequentatori della struttura per altre discipline sportive, i giorni susseguenti alla grande festa della promozione in serie D del Termoli Calcio 1920.

Questo è quanto ci hanno scritto questi utenti del Cannarsa: ”Stadio Comunale Cannarsa Termoli a oggi (giovedì ndr) ancora in queste condizioni!!(La puzza di urina non si riesce a fotografare...) Chi di grazia dovrebbe pulire e sistemare? Tutti a festeggiare, ma poi??Le cose si organizzano per bene, dal pre-festa al post-festa!È un Quanto tempo ancora rimarrà così? Si aprono scommesse!”

Noi abbiamo dato voce anche a loro come è giusto che sia , ora spetta a chi ha la competenza sulla pulizia dell’impianto riportarlo in ordine. Certamente non si possono addossare le colpe a chi è venuto a tifare e festeggiare colorando lo stadio anche perché questo ve lo possiamo assicurare i ragazzi ultrà hanno lavorato, spendo tanti soldi autotassandosi e quant’altro per fare i festeggiamenti doverosi come si deve , poi si sa bisogna metterlo in conto dopo grandi eventi qualcosa resta in giro, succede in tutte le manifestazioni , o sportive o canore o politiche.

Quindi chi di dovere deve intervenire anche subito magari non dopo tanti giorni come ci sembra che sia accaduto qui, ma sono cose che succedono, l’importante che poi si riporti alla normalità nel breve tempo possibile, proprio perché ci sono anche altre persone che usufruiscono dei servizi dello stadio.





