«Vivrà per sempre con noi», indelebile l'amore per Sonia

Il ringraziamento di mamma Antonietta

PETACCIATO. Dal Lussemburgo a Petacciato, da una domenica al sabato, due manifestazioni simili nella loro realizzazione, diverse solo nel significato intimo, poiché ieri, in basso Molise, Sonia Di Pinto avrebbe dovuto sposarsi e invece i fiori li ha ricevuti sulla tomba in cui riposa il corpo terreno, con anima e spirito che guardano tutti dal cielo, lei martire innocente.





Silenzio assordante a Petacciato per 3mila passi, i due chilometri che separano la chiesa del paese vecchio al cimitero, che abbiamo seguito in avvio e all'arrivo in diretta Facebook.

Commozione, riflessione, cordoglio, i sentimenti che hanno pervaso i volti dei tanti che hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla famiglia nel giorno scelto delle nozze con Sauro Diogenici, il compagno atteso da una vita, che perpetuerà nel suo cuore l’amore per Sonia.





Indossavano una t-shirt col volto di lei impresso e stampato, in mano fiori e palloncini bianchi.

Il parroco don Mario Colavita ha ricordato tutte le vittime di violenza, nell’impartire la benedizione prima che il corteo muovesse i primi passi, davanti un gruppo di bimbi, proprio il segno dell’innocenza, un messaggio di continuità dei buoni sentimenti su cui costruire una società migliore e non infingardamente assurda come quella che ha visto balordi rapinatori, aiutati da un folle complice, collega di lavoro, spezzarne le ali del destino.

Il saluto al cimitero, in un clima attonito ancora ieri, a 4 settimane dalla tragedia di Pasqua, col ringraziamento alla comunità di mamma Antonietta.