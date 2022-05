Verso Sud, Toma al forum di Sorrento sul cambiamento del Meridione d’Italia

SORRENTO. Sorrento come Cernobbio. Il Forum “Verso Sud” è più di un progetto. È una sfida che i suoi organizzatori - il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e The European House Ambrosetti - hanno posto alla base dell’evento. Due giorni di dibattito e confronto, nell’incantevole cornice di Villa Zagara, per presentare il cambiamento di una macroarea del Paese che si candida a divenire un nuovo punto attrattivo e di riferimento, una risorsa per l’economia dell’intero Paese. Ciò mediante la proposta di un pacchetto di opportunità che il Meridione d’Italia è in grado offrire, nei prossimi anni, ad imprese e Paesi dell’altra sponda del Mediterraneo.

Fra le altre autorità intervenute, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi.

Il presidente Toma ha partecipato ieri mattina alla Tavola rotonda “La collaborazione tra stato-Regioni per far correre gli investimenti”. Con lui il ministro per gli Affari regionale e le Autonomie, Mariastella Gelmini, e altri governatori del Sud.

Sul punto, il presidente ha parlato della necessità di una nuova vision capace di declinare tempi certi, risorse sufficienti, progetti calati sul territorio.