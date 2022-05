Rock Track Food, il lungomare Nord si anima di sera

TERMOLI. Due sere di grande partecipazione al Rock Street Food, sul lungomare Nord, si conclude oggi la manifestazione che abbina cibo da strada alla musica, in una location - come ha sottolineato l’organizzatore Luigi De Letteris - molto bella a pochi passi dalla riva del mare, motivo in più per attirare visitatori e già nella prima serata di venerdì sono stati tantissimi, tanto da sforare anche l’orario di chiusura.

Una iniziativa che si è mostrata apprezzata e che evidenzia anche la voglia di aggregazione delle persone, dopo gli ultimi e difficilissimi due anni.

Non guasta anche l’aumento delle temperature, ormai su medie stagionali.

Tanti gli espositori di prodotti soprattutto alimentari, giunti da diverse parti d’Italia, anche dall’Emilia Romagna, prodotti tipici pugliesi, siciliani, calabresi, ciociari, ma anche molisani, abruzzesi e di altre zone di provenienza.

Ci sono anche delle aree dedicate ai giochi per bambini e spazio anche allo spettacolo, venerdì col Folklore termolese, ieri sera l’esibizione live dei sempre entusiasmanti Acid Like.

Stasera Karaoke e degustazioni di prodotti, bagnata da tanta birra.

L’organizzazione attraverso Termolionline ringrazia la città di Termoli, l’amministrazione, il sindaco Roberti e l’assessore Barile per la vicinanza e il sostegno fornito per la perfetta riuscita dell’evento.

