Sindaci e indennità, percorso graduale

Com'è noto dal primo gennaio 2022 sono decorsi gli aumenti indennitari per i sindaci, per gli assessori e per le cosiddette figure di garanzia (presidenti dei Consigli comunali). I primi cittadini lamentavano le basse remunerazioni, confrontando queste ultime con le responsabilità che si assumono sottoscrivendo atti amministrativi. L’adeguamento sarà graduale fino al 2024, quando raggiungerà il suo 'top'.

Oggi ognuno può fare i conti in tasca ai propri sindaci, riferendo il dato indennitario al numero di abitanti amministrato. In molti casi le opposizioni hanno fatto muro, chiedendo di bloccare gli aumenti; e così tanti mini-sindaci hanno deciso di rinunciare. Gli aumenti scattano gradualmente e, per quanto riguarda l’anno in corso, si tratta di un adeguamento pari al 45% rispetto a quanto percepito fino al termine del 2021. Va precisato che, seppure gli aventi diritto decidessero di non 'incassare', le somme non resterebbero a disposizione degli enti, trattandosi di fondi statali. Cosicché chi rinunciasse farebbe solo un piacere allo Stato dal momento che non un euro delle indennità verrebbe a confluire nel bilancio locale (anche se - in un primo momento - li anticiperebbe il Palazzo).

Un tempo il costo ‘aziendale’ di un sindaco di basso peso demografico era tenue, pari al doppio di quello di un comune operaio. Di sicuro (ma non in certi casi) esso è bene inferiore all'indennità di funzione di un consigliere regionale. Dicendola tutta, in ispecie nei piccoli centri, la remunerazione è ridicola. Supererebbe soltanto quella di chi, col proprio impiego, riuscisse - a fatica - a mantenere sé stesso o la propria famiglia. Tutto questo a fronte di responsabilità amministrative gravose. Naturalmente la legge assegna gli aumenti maggiori, anche percentualmente, ai sindaci che - per di più - possono cumulare ulteriori importi a seconda che siano a capo di Città metropolitane o fruitori di indennità provinciali. Insomma il mestiere è lo stesso, ma 'noblesse oblige'; e, per di più, rimarrebbero favoriti per avere a disposizione più risorse, sia umane che finanziarie. I piccoli, invece, lottano tutti i giorni con problemi economici ed organizzativi, dovuti anche alla mancanza di risorse umane in organico.

Per spiegare meglio, a Milano, come nelle altre metropoli, l'indennità del sindaco aumenterà - a regime - di 6.781 euro al mese, raggiungendo l'invidiabile quota di 13.800. Tenendo conto degli incrementi a cascata su vice-sindaco, assessori e presidente del Consiglio, il risultato finale è di circa 730mila euro all'anno. In tutti i Comuni al di sotto dei 3.000 ab., però, l'emolumento del primo cittadino lievita di 550 euro al mese e, con 9.100 euro, si coprono tutti i nuovi e maggiori costi della politica.

Chi decidesse di rinunciare all'aumento, non favorirebbe il proprio ente, perché le somme non utilizzate vanno restituite. Una volta sottoposta all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sarà completata l'operazione di adeguamento dei compensi degli amministratori locali avviata dalla legge n. 234/2021. I primi cittadini ricevono un trattamento più favorevole perché, solo per loro, l'ammontare dell'incremento è determinato sulla base di tredici mensilità. L'aumento è finanziato quasi per intero dallo Stato, con un fondo da 100 milioni di euro che copre quasi per intero la maggiore spesa sull'anno corrente che si attesta su 100.365.257 euro. Per gli anni prossimi, il conto è ovviamente destinato a salire. Per i Comuni fino a 3.000 ab., le somme includono anche quelle già erogate nel 2022. Al riguardo, va precisato che il d. l. n. 124/2019 (art. 57-quater) aveva già previsto un incremento dell'indennità fino a 3.000 abitanti, con l'istituzione di uno specifico fondo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Claudio de Luca