Ladri in azione al cimitero, spariscono vasi e oggetti personali: “Una vergogna”

TERMOLI. Recarsi al cimitero non è mai piacevole: i ricordi iniziano ad incatenarsi nella mente, il cuore esplode di tristezza e un pizzico di rabbia si impossessa di noi per le parole non dette o le azioni non fatte. Vedere coloro che abbiamo amato e continuiamo ad amare fisicamente lontani, sepolti, distrugge la nostra psiche.

A tutto questo dolore, poi, si aggiunge anche l’impossibilità di lasciare un fiore o una pianta sulla tomba dei nostri amati a causa di alcuni ignoti che continuano a perpetrare furti di vasi nel cimitero termolese. Vasi in metallo o in coccia, poco importa, l’importante è che vengano vigliaccamente sottratti dal luogo di appartenenza.

La denuncia arriva da diversi cittadini termolesi che, giunti nel luogo dell’eterno riposo dei propri cari, hanno ritrovato solo fiori e piante gettate maldestramente a terra senza i contenitori: “È una vergogna – commenta una residente – Sono spariti i vasi dalla tomba di mio fratello. Li avevo portati la sera e l’indomani c’erano le piante sradicate e gettate selvaggiamente lontane dalla tomba. Fate schifo”.

In altri casi, a sparire, sono stati oggetti personali: “Avevo lasciato un peluche, di quelli piccoli, sulla tomba di una cara amica e non l’ho più trovato. Non è per il prezzo irrisorio, ma per il gesto vile commesso. Hanno invaso la privacy si sono impossessati di qualcosa che non gli apparteneva. Non è giusto”.

Il danno economico causato da questi furti è lieve e di poca entità, ma a mandare su tutte le furie i residenti è l’atto dissacratorio irrispettoso nei confronti non solo dei defunti, ma soprattutto di chi vuole onorarne la memoria: “Gesti ignobili che rappresentano tutta la decadenza della nostra società. Magari chi fa questo ne trova giovamento, si diverte e non pensa minimamente al dolore che infligge”.