Travel blogger alla scoperta di Termoli

TERMOLI. Tappa a Termoli dell’associazione italiana Travel blogger.

Tra le bellezze della nostra Termoli e le giornate estive che stanno accompagnando questi giorni di metà maggio; in città sono arrivati in visita i membri dell’associazione italiana Travel blogger (Aitb), per un fine settimana all’insegna della scoperta del nostro territorio e dei luoghi più caratteristici della nostra Termoli. Rimanendo allibiti dalla maestosità e della meraviglia del nostro Molise -che sempre più spesso viene identificato come la regione che non esiste- ma in realtà, la sua bellezza e la sua storia brillano senza dubbio di luce propria.

Un’iniziativa nata dalla sinergia di due storiche attività: la trattoria e B&b “Nonna Maria” a Termoli e l’hotel “La Tramontana”, attività situata sull’isola di San Domino, alle isole Tremiti.

Il tour dei travel blogger è cominciato con una colazione, sabato 14 maggio, presso il caffè di Roberto Casolino. Il tour è proseguito con una visita guidata nel borgo antico: presso il Castello Svevo, la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione e la rejecelle con il presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena, storico e scrittore della nostra Termoli.

I travel blogger si sono goduti un pranzo a base di pesce presso la Trattoria “Nonna Maria”, dove hanno assaporato la zuppa di pesce -tipica della nostra città- e tanti altri assaggi di pesce. In quell’occasione abbiamo anche fatto una visita in cucina per vedere quali sono i segreti che si celano dietro un buon brodetto termolese.

Dopo una sosta pomeridiana presso la gelateria “Yo-go”, i travel blogger hanno visitato la passeggiata a piè di Castello, soffermandosi ad ammirare dalla scogliera il trabucco e poi andando verso il porto turistico.

La prima serata del gruppo si è conclusa con una cena a base di pesce, sempre presso la trattoria “Nonna Maria”.

Questa iniziativa è stata supportata oltre che da queste due storiche attività “Nonna Maria” e “la Tramontana hotel”, anche dalla gelateria “Yo-go”, dal “Caffè di Roberto Casolino”, dalla birreria “Only one” e dalla ditta Attanasio che effettua escursione in barca alle isole Tremiti.

