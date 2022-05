Olio Capitale 2022: a Trieste Nicola Malorni promuove le eccellenze molisane

TERMOLI. La 14esima edizione di Olio Capitale 2022 in programma dal 13 al 15 maggio al Trieste Convention Center del Porto Vecchio è stata inaugurata venerdì 13 maggio: il Salone dell'olio extravergine di qualità (allocato in una nuova struttura di 5.000 mq, confortevole, tecnologica e dal design innovativo con 3 padiglioni molto ampi) ha potuto accogliere quest’anno, dopo due anni di stop pandemico, in una tre giorni densa di iniziative, innumerevoli appassionati giunti da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero, 170 produttori da Italia e Grecia con centinaia di etichette tra oli Dop, Igp, biologici, italiani, stranieri, fruttati intensi, medi o leggeri, insieme ad amministratori ed esperti del settore olivicolo e non solo, segno inequivocabile di un desiderio di rinascita che non poteva non essere testimoniato anche dal Molise che tanto ha dato e sta dando all’olivicoltura. Produttori di olio extravergine di oliva giunti anche dal Molise e per il convegno di apertura della più importante Convention dedicata all’oro verde presente anche Nicola Malorni vice Presidente dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio. Al convegno “Olio Evo di qualità, simbolo del made in Italy nel mondo.

Rinascita degli uliveti, recupero e valorizzazione del paesaggio“ è intervenuto lo psicologo termolese divenuto in pochi anni promotore in Italia con la cooperativa sociale Kairós dell’olivocultura sociale, a partire dal progetto ASPEm e col cortometraggio Gocce di Simone D’Angelo: un convegno che ha accolto tra i relatori Antonio Paoletti, Presidente Camera di Commercio Venezia Giulia; Michele Sonnessa, Presidente Associazione Nazionale Città dell’olio; Angelo Tortorelli, Presidente Network Mirabilia; Roberto Dipiazza, Sindaco del Comune di Trieste; Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e per la parte scientifica, il dott. Nicola Malorni con una relazione dedicata alle esperienze di olivicoltura sociale in Molise e il prof. Luca Toschi, professore ordinario di Teoria e Tecnica della Comunicazione Generativa, coordinatore del Master in “Comunicazione medico-scientifica e dei servizi sanitari” e Direttore del Center for Generative Communication, Università di Firenze. Un estratto della relazione dello psicologo condivisa dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio riporta: «La donna che ha ispirato il progetto A.S.P.Em. (Agricoltura Sociale per la Promozione di Empowerment in donne vittime di violenza) e l’olivo “Fausto” hanno molte cose in comune. La più importante è che entrambi sono scampati ad un grave trauma.

La donna è stata vittima di violenza psicologica, l’oliveto di “Fausto” prima delle nostre cure appariva arido e argilloso e Fausto mostrava una voragine nel tronco. Dal loro incontro, che ancora mi commuove, nasce il nostro desiderio di dare a tante donne e persone con fragilità e disabilità, un’opportunità di riscatto e ai terreni abbandonati della nostra terra – il Molise - una nova vita. Nell’uliveto di Guardialfiera, creiamo progetti che mettono in campo metodologie innovative di intervento psicologico e sociale, convinti che la trasversalità dei “saperi” sia l’approccio utile per valorizzare i paesaggi e le loro bellezze».

