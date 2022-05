Fondo Nazionale Politiche Sociali 2021, approvata programmazione

CAMPOBASSO. La Giunta regionale ha deliberato di approvare la programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali per l’anno 2021, pari ad € 3.125.997,99, assegnati alla Regione Molise con Decreto interministeriale del 22/10/2021, e il riparto delle risorse del Fondo medesimo, destinando agli Ambiti Territoriali Sociali la somma di € 3.094.738,01. I restanti € 31.259,98 saranno finalizzati all’attivazione del Sistema Informativo Regionale, potenziando, altresì, l’attività tecnico-specialistica di monitoraggio dei Piani Sociali di Zona e di rendicontazione sulla piattaforma informatica ministeriale, a supporto del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali.

Per l’implementazione del progetto PIPPI, programma per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori, è previsto un finanziamento di € 62.500,00, da assegnare ad un Ambito Territoriale Sociale in possesso dei requisiti previsti, previo Avviso di manifestazione di interesse, nel rispetto del principio di rotazione.

La quota di € 81.000,00, concernente l’attuazione dei LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali e quella, sempre di € 81.000,00 riguardante l’attuazione dei LEPS Dimissioni protette, saranno assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali e ripartite con gli stessi criteri del Fondo.