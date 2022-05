Sicurezza, Occhionero (Italia Viva): «Alzare la difesa contro cyber-attacchi russi»

mar 17 maggio 2022

ROMA. Il gruppo di hacker Killnet, dichiaratamente vicino alla Russia, continua a perpetrare attacchi contro il nostro Paese, stavolta violando il sito della Polizia di Stato".

Lo dichiara Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa alla Camera. "Si tratta - continua - di un gesto grave nei confronti di un'arma civile, e testimonia ancora una volta la guerra a largo spettro che viene condotta. È fondamentale alzare la difesa contro questo tipo di attacchi cyber, nella consapevolezza che questi eventi fanno parte della strategia russa volta a indebolire tutto l'Occidente mentre è in corso l'invasione in Ucraina.

Alzare le difese significa primariamente proteggere i cittadini e poi anche le infrastrutture critiche del Paese", conclude.