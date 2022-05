Lutto cittadino a Guardialfiera durante i funerali di don Antonio Antenucci

GUARDIALFIERA. Lutto cittadino a Guardialfiera. Sincero e profondo anche il messaggio istituzionale dell’amministrazione Tozzi, che affronterà l’anomala campagna elettorale, vista la presenza della sola compagine di maggioranza uscente, senza il conforto spirituale del parroco. «Il sindaco Vincenzo Tozzi, l’amministrazione comunale e l’intera comunità guardiese si stringono al dolore della famiglia Antenucci per la perdita del caro don Antonio. Ringraziamo il nostro parroco don Antonio per il suo impegno alla guida della parrocchia di Guardialfiera e per il suo grande cuore, che ha aperto senza riserve ai più bisognosi. Il suo esempio e la sua fede incrollabile siano sempre da guida a tutta la comunità. Chiediamo a Dio Padre di accoglierlo tra le sue braccia amorevoli. Per martedì è disposta la proclamazione del lutto cittadino».

Nell’ordinanza del primo cittadino emerge il profondo legame tra comunità e parroco. «E’ venuto a mancare don Antonio Antenucci, concittadino e parroco di questa comunità; la sua morte ha suscitato profonda commozione tra i cittadini di Guardialfiera; riteniamo doveroso rappresentare la solidarietà dell'intera comunità per la perdita di una figura di riferimento nel Paese e sempre disponibile verso i bisogni di ciascuno; interpreti dei sentimenti di tutta la cittadinanza, ravvisiamo la necessità di proclamare per il giorno delle esequie, limitatamente all'orario di svolgimento dei funerali, il lutto cittadino in occasione delle esequie di don Antonio Antenucci, presso la cattedrale Santa Maria Assunta alle ore 16, mediante, l'esposizione a mezz'asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo Comunale, listata a lutto.

La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 16 alle ore 17, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali. È vietata, in questa fascia oraria, qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata».